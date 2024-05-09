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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Almanya Köln-Antalya Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipi uçağın, piste inişinin ardından lastiğinin patladığını ve pistte kalan uçaktaki 190 kişinin tahliye edildiğini bildirdi Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, Gazipaşa Havalimanı’nda ön tekeri patlayan ve gövdesi üzerine inen uçağa ilişkin açıklamalarda bulunuyor
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Köln-Gazipaşa seferini yapan uçak, lastiğinin patlaması nedeniyle pistte kaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Corendon Airlines'e ait Almanya Köln-Antalya Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipi uçağın piste inişinin ardından lastiğinin patladığını ve pistte kalan uçaktaki 190 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
Köln-Gazipaşa seferini yapan uçak, lastiğinin patlaması nedeniyle pistte kaldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın bugün saat 11.00 civarında gerçekleştiği belirtildi.

Corendon Airlines'e ait Köln-Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipi uçağın piste inişini müteakip lastiğinin patladığı ve ön dikmesinin hasar aldığı bilgisi verilen açıklamada, "Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu ve 6 mürettebattan oluşan 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır. Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir, ilk belirlemelere göre ise pistte hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya'ya divert (yönlendirme) ettirilecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, teknik ekibin incelemesinin ardından uçağın pistten çekilme işleminin yapılacağı kaydedildi.


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