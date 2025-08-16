Dolar
40.83
Euro
47.79
Altın
3,335.45
ETH/USDT
4,444.20
BTC/USDT
117,555.00
BIST 100
10,870.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kocaeli'deki orman yangınının enerjisi havadan ve karadan müdahaleyle düşürüldü

Kocaeli Valiliği, Karamürsel ilçesinde dün çıkan orman yangınının enerjisinin havadan ve karadan müdahaleyle düşürüldüğünü bildirdi.

Kadir Yıldız, Arif Yavuz, Ahmet Kaplan  | 16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
Kocaeli'deki orman yangınının enerjisi havadan ve karadan müdahaleyle düşürüldü Fotoğraf: Kadir Yıldız/AA

Kocaeli/Afyonkarahisar/Diyarbakır

Suludere Mahallesi mevkisinde dün 13.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Orman İşletme, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye itfaiyeleri, AFAD ve arama kurtarma derneklerinin yer aldığı yangının ikinci günündeki çalışmalara, 963 personel, 93 intikal aracı, 41 itfaiye aracı, 76 su tankeri, 78 arazöz, 23 iş makinesi, 3 mobil haberleşme aracı, 3 mobil mutfak, 10 helikopter, 6 uçak katılıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İki ambulans ve 4 UMKE aracı ile GSM operatörlerine ait mobil haberleşme araçları da haberleşmenin kesintisiz sağlanması için sahada bulunuyor.

Valilikten yapılan açıklamada, yangının enerjisinin büyük oranda düşürüldüğü, alevlere havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği belirtildi.

Bu arada, dün tedbir amacıyla tahliye edilen Safiye, Suludere ve Akçat mahallelerinde de ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Bolvadin ilçesinin Kemerkaya köyü Yapraklı mevkisindeki engebeli arazide dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye araçları, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, dozer, treyler ve helikopter sevk edildi.

Bodur ağaçlık alanların bulunduğu bölgedeki yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında, yaklaşık 150 hektar otluk ve bozuk orman alanının zarar gördüğü öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Diyarbakır'da kırsal alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Lice'nin kırsal Duru ve Arıklı Mahalleleri ile Hani ilçesinin kırsal Gömeç Mahallesi arasındaki bölgede dün henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kocaeli'deki orman yangınının enerjisi havadan ve karadan müdahaleyle düşürüldü
Sındırgı depreminin ardından hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Türkiye ve dünya gündemi
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 49 şüpheli yakalandı
"Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık" genelgesi Resmi Gazete'de

Benzer haberler

Kocaeli'deki orman yangınının enerjisi havadan ve karadan müdahaleyle düşürüldü

Kocaeli'deki orman yangınının enerjisi havadan ve karadan müdahaleyle düşürüldü

Yüksek sıcaklıkların etkisindeki Avrupa, orman yangınlarıyla boğuşuyor

İzmir'de orman yangınına neden olduğu öne sürülen sanığa 3 yıla kadar hapis talebi

Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük'te konutlar "güvenle" dönüştürülüyor

Marmara Depremi'nin merkez üssü Gölcük'te konutlar "güvenle" dönüştürülüyor
"TEKNOFEST kuşağı"nın geliştirdiği Next Sosyal yeni nesil yerli sosyal medya platformu olacak

"TEKNOFEST kuşağı"nın geliştirdiği Next Sosyal yeni nesil yerli sosyal medya platformu olacak
Çocukken içtiği yağ çözücü yüzünden yemek borusu yanan genç anne Kütahya'da sağlığına kavuşturuldu

Çocukken içtiği yağ çözücü yüzünden yemek borusu yanan genç anne Kütahya'da sağlığına kavuşturuldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet