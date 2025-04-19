Kocaeli'de park halindeyken el freni boşalan midibüsün apartmanın girişine devrilmesi kamerada
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde park halindeyken el freni boşalan midibüsün apartmanın girişine devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kocaeli
Emek Mahallesi 6. Sokak'ta park edilen 34 LEU 246 plakalı midibüs, bir süre sonra el freninin boşalması sonucu hareket etti.
Midibüsün aynı sokakta yaklaşık 3 metreden bir apartmanın girişine devrilmesiyle binanın duvarında ve korkuluklarında hasar oluştu.
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İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Araç, ekiplerin incelemesinin ardından vinçle kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.