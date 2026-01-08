Dolar
Gündem

Kocaeli'de kamyon ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde servis minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Cem Ali Kuş, Esmer Geçal  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
Kocaeli'de kamyon ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı Fotoğraf: Cem Ali Kuş/AA

Kocaeli

S.K. idaresindeki 34 LRH 551 plakalı servis minibüsü ile A.C. yönetimindeki demir sac yüklü 34 DPE 43 plakalı kamyon, otoyolun Gebze kesimi Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay nedeniyle bağlantı yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

