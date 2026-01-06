Dolar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Gündem

Kocaeli'de 2025'te 5 binin üzerinde düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, geçen yıl kentte ve çevre illerde yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen 5 binin üzerinde düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.

Makbule Beyza Günbey  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Kocaeli'de 2025'te 5 binin üzerinde düzensiz göçmen sınır dışı edildi Fotoğraf: Osman Arslanoğlu/AA

Kocaeli

Valilikte düzenlenen Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, terör ve organize suç örgütleri, kaçakçılık, asayiş, trafik, GBT kontrolleri, aranan şahısların yakalanması, silah ve ruhsat kontrolleri, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadeleyle ilgili konular ele alındı.

Toplantıda konuşan Vali Aktaş, 2025'te emniyet ve jandarma ekiplerinin terörle mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 3 PKK/KCK, 12 FETÖ, 26 DEAŞ üyeliği iddiasıyla yakalanan ve diğer terör örgütleriyle ilişkili 11 zanlının tutuklandığını belirtti.

Aranan kişilere ve kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalara değinen Aktaş, "İlimizde ve Türkiye genelinde aranan kişilerin başka bir suç işlemeden cezaevlerine teslimi noktasında arkadaşlarımızın çalışmalarıyla 2025 yılında hapis cezası bulunan toplam 4 bin 635 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edilmiş, cezaevine girmeleri sağlanmıştır." dedi.

Aktaş, 2025'te kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 193, uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı ve kullandığı gerekçesiyle 788, siber suçlarla mücadele kapsamındaysa 250 kişinin tutuklandığını kaydetti.

Düzensiz göçle mücadelenin artarak devam ettiğini vurgulayan Aktaş, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ait Mobil Göç Noktası sayısının 2025'te 7'ye çıkarıldığını söyledi.

Aktaş, 2025'te çevre illerde ve Kocaeli'de yakalanan düzensiz göçmenlerin Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"114 kişinin düzensiz göç ve mücadele kapsamında tutuklanması sağlanmıştır. Gerek ilimizde gerekse diğer kentlerde yakalanıp geri gönderme merkezimize gönderilen 5 binin üzerinde kişinin de sınır dışı edilmesi sağlanmıştır. 2025 yılında arkadaşlarımızın yakaladığı düzensiz göçmen sayısı da toplam 4 bin 500'dür."

