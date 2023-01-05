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Kocaeli yarım asırlık hayali olan Kartepe teleferiğine kavuşuyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleme imkanı sunarak Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşım sağlayacak teleferik projesinin inşaat çalışmaları sürüyor.

Şengül Azbay   | 05.01.2023
Kocaeli yarım asırlık hayali olan Kartepe teleferiğine kavuşuyor

Kocaeli

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'de "50 yıllık hayal" olarak nitelendirilen Kartepe Teleferik Projesi, turistlerin İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü'nü aynı anda izleyerek Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşmasını sağlayacak.

Derbent'ten Kuzuyayla'ya ulaşacak proje tamamlandığında, vatandaşlar her iki istasyon arasında güzel manzara eşliğinde seyahat edecek.

Daha önce temeli atılan Derbent istasyonunda kolonların dikimi ve perde duvarlarının yapımı ile izolasyon işleri bitirildi, üst tabliye çalışmaları da tamamlandı.

Kuzuyayla istasyonu inşasında ise temel atıldı ve izolasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Buradaki inşaat çalışmaları hava koşullarının uygunluğuna göre devam edecek.

Her iki istasyon arasında yer alacak 16 direkten 11'nin temel kazısının tamamlanmasının ardından grobeton döküldü.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, direklerin temel demir imalatlarına başladı.

Derbent ve Kuzuyayla arasında çalışacak teleferik hattının, 4 bin 695 metre uzunluğunda olması planlanıyor.

İki istasyon arasındaki mesafenin 14 dakikada aşılması öngörülen projede, saatte 1500 kişi kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi 1090 metre olacak.

İnşaat çalışmalarına geçen sene başlanan projenin, bu yıl tamamlanması öngörülüyor.


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