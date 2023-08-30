Dolar
26.71
Euro
29.18
Altın
1,944.34
ETH/USDT
1,699.80
BTC/USDT
27,153.00
BIST 100
7,907.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı’nda konuşuyor.
logo
Gündem

Kocaeli Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören Kocaeli'nin Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir, hayatını kaybetti.

Fahri Haner, Serkan Gök  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
Kocaeli Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir hayatını kaybetti

Kocaeli

Alınan bilgiye göre, kanser nedeniyle bir süredir tedavi gören 63 yaşındaki Özdemir, akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı.

Ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Gölcük Kaymakam Vekili Ali Ada ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de hastaneye gelerek Özdemir'in ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizle birlikte hedeflere adım adım ilerleyeceğiz
Kocaeli Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir hayatını kaybetti
Malatya'da ağır hasarlı bina patlayıcı yardımıyla yıkıldı
Türk tır şoförü Lübnan'daki Ermeni mahallesinde saldırıya uğradı

Benzer haberler

Kocaeli Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir hayatını kaybetti

Kocaeli Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir hayatını kaybetti

Bakan Özhaseki: Kim ki, kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa kapımız sonuna kadar açık

Bakan Özhaseki: Marmara bundan yıllar öncesindeki gibi asli haline yeniden dönecek

Ormanya'da tedavisi tamamlanan 53 leylek göç yoluna katıldı

Ormanya'da tedavisi tamamlanan 53 leylek göç yoluna katıldı
Eski milli futbolcu Sancaklı: Şu ana kadar oynadığımız rakipler bizim düzeyimizde değildi

Eski milli futbolcu Sancaklı: Şu ana kadar oynadığımız rakipler bizim düzeyimizde değildi
İzmit Körfezi'nden bu yıl 43 bin metrekare hayalet ağ çıkartıldı

İzmit Körfezi'nden bu yıl 43 bin metrekare hayalet ağ çıkartıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet