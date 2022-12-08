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KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Akdeniz'de arama kurtarma eğitimleri icra etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) unsurlarının Akdeniz'de müşterek arama kurtarma eğitimleri gerçekleştirdiği bildirildi.

Mehmet Kemal Firik   | 08.12.2022
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Akdeniz'de arama kurtarma eğitimleri icra etti

Lefkoşa

GKK Basın Bürosundan yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik ve Havacılık Birlik Komutanlığı unsurlarının, KKTC karasuları içerisinde meydana gelebilecek kazalara zamanında ve doğru müdahale etme eğitimleri icra ettiği aktarıldı.

Açıklamada, GKK'nin KKTC’nin kara, deniz ve hava sahasında barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edeceği vurgulandı.

Ayrıca söz konusu eğitimlerin Karpaz'ın güneyinde 2 sahil güvenlik botu ile bir helikopterin katılımıyla gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

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KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Akdeniz'de arama kurtarma eğitimleri icra etti
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