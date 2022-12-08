KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Akdeniz'de arama kurtarma eğitimleri icra etti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) unsurlarının Akdeniz'de müşterek arama kurtarma eğitimleri gerçekleştirdiği bildirildi.
Lefkoşa
GKK Basın Bürosundan yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik ve Havacılık Birlik Komutanlığı unsurlarının, KKTC karasuları içerisinde meydana gelebilecek kazalara zamanında ve doğru müdahale etme eğitimleri icra ettiği aktarıldı.
Açıklamada, GKK'nin KKTC’nin kara, deniz ve hava sahasında barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edeceği vurgulandı.
Ayrıca söz konusu eğitimlerin Karpaz'ın güneyinde 2 sahil güvenlik botu ile bir helikopterin katılımıyla gerçekleştiği bilgisine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.