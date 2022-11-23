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Kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheliden "Şaka yapmak isterken oldu" savunması

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, 17 yaşındaki Kader Yiğit'i öldürdüğü iddia edilen şüpheli Y.B, şaka yapmak istediği sırada tüfeğin ateş aldığını ileri sürdü.

Tanju Özkaya, Serdar Açıl   | 23.11.2022
Kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheliden "Şaka yapmak isterken oldu" savunması

Ankara

Dün çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan şüpheli Y.B. savcılık ifadesinde, maktul ile sevgili olduklarını, olayın yaşandığı yere yakın gecekonduda ikamet ettiklerini söyledi.

Olay günü, bir arkadaşının yemek daveti üzerine evden birlikte çıktıklarını belirten Y.B, çevredeki başı boş köpeklerden korktuğu için yanına av tüfeğini aldığını ifade etti.

Yemeğin ardından alışveriş yaptıklarını anlatan şüpheli, "Daha sonra eve doğru birlikte yürürken tüfeği havaya kaldırıp tetiğe bastım ancak ateş almadı. Boş olduğunu düşünüp şaka yapmak için Kader'e doğrulttum. Ardından 'Aşkım bakar mısın' diye seslendim. Döndüğü anda tetiğe bastım ve tüfek ateş aldı. Şaka yapmak isterken oldu." ifadelerini kullandı.

Kader'i öldürme amacıyla hareket etmediğini iddia eden şüpheli, yaşanılanlardan pişman olduğunu söyledi.

Olay

Arkadaşlarıyla Keçiören'in Ovacık Mahallesi'ne giden Kader Yiğit, arkadaşı 18 yaşındaki Y.B'nin ateşlediği öne sürülen tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Y.B, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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