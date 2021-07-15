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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden İstanbul Boğazı'nda saygı seyri

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yıl dönümü dolayısıyla şehit ve gaziler anısına deniz araçlarıyla "İstanbul Boğazı'nda saygı seyri" düzenledi.

Uğur Aslanhan   | 15.07.2021
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden İstanbul Boğazı'nda saygı seyri Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü/AA

İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden İstanbul Boğazı'nda saygı seyri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıl dönümü dolayısıyla, "İstanbul Boğazı'nda saygı seyri" düzenledi. Beylerbeyi'nden hareket eden tekneler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Ortaköy Meydanı'nda su gösterisi yaptı. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıl dönümü dolayısıyla bir dizi program gerçekleştirildi.

Genel müdürlüğün kuruluşunda görev yapan gaziler ile terör ve 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların yakınlarının katıldığı saygı seyri programında 3 hızlı tahlisiye botu, 3 rhib bot ve 2 römorkör olmak üzere 8 deniz aracı hazır bulundu.

Şehit ve gaziler anısına düzenlenen ve Beylerbeyi açıklarından başlayan saygı seyrine katılan deniz araçları, Anadolu yakası sahil bandına paralel olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar ilerledi.

Köprü altından Avrupa yakası sahil bandına paralel olarak Beşiktaş istikametinde seyreden araçlar, Ortaköy Meydanı önünde su gösterisi gerçekleştirdi. Daha sonra buradan Üsküdar açıklarına hareket eden deniz taşıtları, Üsküdar Meydanı önünde de su gösterisi gerçekleştirdi.

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