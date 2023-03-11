Dolar
18.97
Euro
20.18
Altın
1,867.46
ETH/USDT
1,426.60
BTC/USDT
20,048.00
BIST 100
5,384.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim takvimine yönelik açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Kırmızı kategoride aranan terörist Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, yurt içindeki sözde en üst düzey terörist olan ve kırmızı kategoride aranan Hamiyet Yalçınkaya'nın Şırnak kırsalında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
Kırmızı kategoride aranan terörist Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda, 22 Ocak'ta Besta Giresinumu bölgesinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, 7 Mart'ta başlayan ve devam eden Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çubuk 2023-1 Operasyonu kapsamında çatışma bölgesindeki aramalar sırasında bulunan bir cesedin yurt içindeki en üst düzey terörist olan ve kırmızı kategoride aranan sözde Botan Saha Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya olduğunun belirlendiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Durmak yok. Eren Abluka Bestler Dereler Operasyonu'nda Türkiye'deki en üst düzey terörist olan sözde Botan Saha Sorumlusu kırmızı kategorideki Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya sarı torbada. Kahraman jandarmamıza tebrikler." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Koreli öğrenciler oyunlarla çocuklarda afetin izlerini silmeye çalışıyor
Roketsan deprem yaralarını sarmaya destek veriyor
Başakşehir'de hafif ticari araç ile çarpışan İETT otobüsü bariyerlere saplandı
Doğu Anadolu Fayı Gölbaşı segmentinde zemin etüdü için sondaj çalışması yapılıyor
Milli Savunma Bakanı Akar, Arsuz'daki çalışmaları inceledi

Benzer haberler

Kırmızı kategoride aranan terörist Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi

Kırmızı kategoride aranan terörist Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet