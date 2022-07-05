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Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri çocuk 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Özgün Tiran, Ufuk Ertop   | 05.07.2022
Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu biri çocuk 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı Fotoğraf: Salih Baran/AA

Kırklareli

Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Nilüfer Turizm firmasına ait İbrahim Güner idaresindeki 16 ABE 743 plakalı otobüs, ilçe çıkışında şarampole devrildi.

Bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı.​​​​​​​

Kırklareli Valisi Birol Ekici, olay yerine gelerek bilgi aldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Vali Ekici, Edirne'den Bodrum'a giden yolcu otobüsünün Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrildiğini söyledi.

Kazada 1'i çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını ifade eden Ekici, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediğini kaydetti.

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