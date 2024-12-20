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Kırklareli'nde hemzemin geçitte trenin çarptığı servis minibüsündeki 2 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yük treninin kontrollü hemzemin geçitte servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Özgün Tiran, Ufuk Ertop  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Kırklareli'nde hemzemin geçitte trenin çarptığı servis minibüsündeki 2 kişi yaralandı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Alpullu beldesinde Kapıkule Garı'na giden yük treni, hemzemin geçitte fabrika işçilerini taşıyan 39 S 2894 plakalı servis minibüsüne çarptı.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnceleme çalışmalarının ardından tren Alpullu Garı'na götürüldü. Minibüs ise iş makinesi yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

TCDD personeli raylarda çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan 2 makinist ile minibüs sürücüsü ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


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