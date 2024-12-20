Kırklareli'nde hemzemin geçitte trenin çarptığı servis minibüsündeki 2 kişi yaralandı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yük treninin kontrollü hemzemin geçitte servis minibüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kırklareli
Alpullu beldesinde Kapıkule Garı'na giden yük treni, hemzemin geçitte fabrika işçilerini taşıyan 39 S 2894 plakalı servis minibüsüne çarptı.
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İnceleme çalışmalarının ardından tren Alpullu Garı'na götürüldü. Minibüs ise iş makinesi yardımıyla bölgeden kaldırıldı.
TCDD personeli raylarda çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan 2 makinist ile minibüs sürücüsü ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
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