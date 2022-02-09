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Kırklareli'nde Ergene Nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı

Bölgede 3 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Özgün Tiran   | 09.02.2022
Kırklareli'nde Ergene Nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı Fotoğraf: Özgün Tiran/ AA

Kırklareli

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde, debisi artan Ergene Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı.

Nehrin debisi, kaynağını aldığı Yıldız Dağları'ndaki kar erimeleri ve yağışlara bağlı olarak arttı.

Taşkın nedeniyle nehir etrafındaki tarım arazileri ile panayır alanı su altında kaldı. Panayır alanındaki bazı yapıları da su bastı.

Nehrin taşması sonucu Babaeski ilçesi Katranca ile Düğüncülü, Lüleburgaz ilçesi Ovacık köy yolları ulaşıma kapandı.

DSİ'nin "sarı alarm" ikazı verdiği sabah saatlerinde 225 metreküp/saniye olarak kaydedilen nehrin debisi, son olarak 241 metreküp/saniye ölçüldü.

DSİ ile Karayolları ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.


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