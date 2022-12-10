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Kırıkkale'de hayvanseverler sahipsiz hayvanlara kulübe yaptı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde "Bir çivi de sen çak, bir yuva da sen yap" sloganıyla gönüllüler tarafından sahipsiz hayvanlar için yuva yapıldı.

Muhammet Fatih Gökmen   | 10.12.2022
Kırıkkale'de hayvanseverler sahipsiz hayvanlara kulübe yaptı

Kırıkkale

Yahşihan Belediyesinin açıklamasına göre, hayvan barınağındaki etkinliğe katılan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, hayvanseverler ve çocuklar, hayvanların soğukta üşümemesi için tahtadan kulübeler yaptı.

Belediye tarafından gerekli ekipman ve malzeme desteğinin sağlandığı etkinlikte vatandaşlar, hazırladıkları yuvalara isim verdi.

Türkyılmaz, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Sizler de kapınızın önüne bir kap su ve mama koyarak can dostlarımıza kış günlerinde destek olabilirsiniz. Her şey onlar için. Onlar bize emanet. Yaklaşık 100 vatandaşımız, lise ve üniversite öğrencilerimiz, en önemlisi de geleceğimizin teminatı çocuklarımız etkinliğe katıldı. Bir kuşu öldü diye baş sağlığına giden bir Peygamberin ümmetiyiz. Lütfen can dostlarımıza daha duyarlı olalım." ifadelerini kullandı.

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Kırıkkale'de hayvanseverler sahipsiz hayvanlara kulübe yaptı

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