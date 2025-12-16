Dolar
Gündem

Kırgızistan Üniversitelerinde "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" kutlandı

Kırgızistan'ın köklü eğitim kurumlarından Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) ve Kırgızistan Milli Üniversitesinde (KMÜ), "15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü" düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Nazir Aliyev Tayfur  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Kırgızistan Üniversitelerinde "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" kutlandı Fotoğraf: Nazir Aliyev Tayfur/AA

Kırgızistan

KTMÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan programda konuşan KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, 15 Aralık'ın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Bu kararın Türk dili ve kültürünün evrensel düzeyde tanınması açısından tarihi bir adım olduğunu vurgulayan Ceylan, bu anlamlı günün Türk diline sahip çıkma ve onu gelecek kuşaklara aktarma bilincini güçlendirdiğini ifade etti.

Türk dilinin geniş coğrafyalardaki etkisi

Türk dili araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. Gürer Gülsevin, "Türklerin Dili: Dünü-Bugünü-Yarını" başlıklı bir sunum yaptı.

Gülsevin, Türk dili ailesinin Orta Asya’dan Balkanlar'a kadar uzanan geniş bir coğrafyadaki etkisine dikkati çekerek dilin tarihsel süreçte farklı bölgelerde gelişip zenginleştiğini belirtti.

KMÜ'de şiir şöleni ve konferans

Kırgızistan Milli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dogdurbek Çontoyev'in ev sahipliğinde düzenlenen konferansa ise Kırgızistan, Başkurdistan, Türkiye ve Azerbaycan'dan akademisyenler katıldı.

Türk Kültür ve Mirası Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova ile Manas Destanı’nı Azerbaycan Türkçesine çeviren Adil Camil’in çevrim içi katıldığı etkinlikte, Türk dünyasının kültürel bağları ele alındı.

Etkinliğin sonunda Kırgız Filolojisi Fakültesi öğrencileri, ünlü şairlerin eserlerini Kırgızca, Türkçe, Özbekçe, Kazakça, Azerbaycan Türkçesi ve Türkmence seslendirerek katılımcılara şiir şöleni sundu.

UNESCO, 3 Kasım 2025’te düzenlenen 43. Genel Konferansı'nda 15 Aralık'ı "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan etmişti.

