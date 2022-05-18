Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Türk dünyasını yakınlaştırmayı hedefliyor
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, ücretsiz öğrenim ve "Orhon Değişim Programı" ile ortak dil, fikir ve iş alanlarında Türk dünyasını yakınlaştırmayı hedefliyor.
İstanbul
Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin dil ve fikirde Türk dünyasını temsil eden bir kurum olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin yurt dışında yaptığı en önemli yatırımlardan birinin Manas Üniversitesi olduğunu söyleyen Ceylan, "Türkiye'nin önemli bir eğitim yatırımı olan üniversite 3 bin 500 öğrencisiyle Orta Asya'nın göbeğinde Türk dünyasının birliğini temsil ediyor." dedi.
Ceylan, üniversitenin en önemli unsurunun Türk dilinin yaygınlaşmasına katkı sağlamak olduğunu belirterek, aynı zamanda üniversitenin Kırgız dilinin kullanımını artırmayı amaçladığını vurguladı.
Hacı Bektaş Veli'nin "Bir olalım, iri olalım, diri olalım" felsefesi ile dünyaya açık gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Ceylan, "Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu çok kez ifade ediyor. Biz de onun yolundan giderek bu çalışmaları yürütüyoruz. En önemli unsurumuz insana dokunmak. Bu nedenle üniversitemizin sloganını değiştirdik ve 'Bir üniversiteden ötesi' sloganını kullanmaya başladık. Biz sadece eğitim veren bir kurum değil tarımdan, sağlıktan, teknolojiye kadar birçok alanda etkinlik yürüten bir üniversite olma özelliği taşıyoruz." diye konuştu.
Ceylan, Manas Üniversitesinin sadece Türkiye-Kırgızistan üniversitesi olmadığını, tüm Orta Asya, Avrasya ve Türk cumhuriyetlerini içine alan coğrafyayı kapsadığını vurguladı.
Müfredata, "Türk dünyası vatandaşlık dersi" koyduklarını ve amaçlarının eğitimde farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Ceylan, şöyle devam etti:
"Amacımız eğitimde, gençlerimizde farkındalık oluşturmak. Türk dünyası nedir, kimleri kapsar, manevi mimarları kimdir, Ahmet Yesevi, Mevlana kimdir? Önceliğimiz bunları öğretmek. En önemli amaçlarımızdan biri ise hangi coğrafyada olursa olsun fikirde, dilde ve iş alanlarında iş birliği için çaba gösterecek, dünyaya açık, dünyayı takip eden gençler yetiştirmek."
Manas Tıp Fakültesi Türk dünyasından öğrenciler bekliyor
Ceylan, üniversitenin şu anda 9 ülkeden 10 bin öğrenciye ulaştığını, aralarında Boğaziçi, İstanbul ve İbn Haldun üniversitelerinin de bulunduğu yaklaşık 200 üniversite ile protokol imzaladıklarını kaydetti.
Manas Tıp Fakültesini de açtıklarını aktaran Ceylan, "Hem Türk dünyasının sağlık ordusuna katkı sağlayabilmek hem de Kırgızistan'ın sağlık ordusunu yetiştirebilmek için 25 yıl önce başlayan bir süreci tamamladık. 2018 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tıp fakültesinin temelini atmıştı. Bunu hayata geçirmek de bize nasip oldu. Kırgızistan'dan gerekli izinleri aldık. YÖK'e müracaat ettik. Bu yıl Türk dünyasından öğrencileri almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Ceylan, önceliklerinin Orta Asya, Avrasya ve Türk dünyası olmasına rağmen dünyanın her yerinden öğrencilere kapılarının açık olduğunu dile getirerek, bu yıl Japonya ve Peru'dan da öğrenci kabul etmeye başladıklarını aktardı.
Üniversitenin ücretsiz eğitim sağladığına dikkati çeken Ceylan, şunları söyledi:
"Manas Üniversitesi, Kırgızistan'daki tek ücretsiz üniversite. Türk gençleri de bizi yurt dışındaki diğer paralı üniversitelerle karıştırıyor. Bu haberiniz bu anlamda büyük bir önem taşıyacak. Gençlerimizin duyması gereken şey Manas Üniversitesi ücretsiz bir üniversite. Ayrıca bursları var. Öğrenci evleri var. Kendi evlerinde hissedecekleri bir ortam onları bekliyor. Türk öğrencilerimizi bekliyoruz. Öğrenciler okulu bitirmeden iş imkanına sahip oluyorlar."
"Manas Üniversitesinden mezun olan gençler Türk dünyasının garantisi olacak"
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmirzayev de üniversitenin medya ve haberleşme konusunda Türk dünyasında birçok faaliyet yürüttüğünü kaydetti.
Kulmirzayev, Manas Üniversitesinin, 30 Eylül 1995'te Türkiye ile Kırgızistan arasında yapılan bir anlaşmayla başkent Bişek'te kurulduğunu anımsatarak, üniversitenin Türk dünyasını birleştirici bir yapısı olduğunu söyledi.
Türk dünyasından gençlere modern bilim ve teknoloji eğitimi verme amacı taşıdıklarını ifade eden Kulmirzayev, "Biz bir yandan gençlerin Türk dünyasını birleştirmesini sağlarken bir yandan da uluslararası rekabetçi sistem içinde Türk dünyasının yerini bulmasını sağlamaya çalışıyoruz. Manas Üniversitesinden mezun olan bu gençler Türk dünyasının garantisi olacak." diye konuştu.
Kulmirzayev, Türkiye'nin desteğiyle üniversitede medya alanında çok başarılı işler yaptıklarını anlatarak, üniversite bünyesinde iletişim fakültesi kurulduğunu, fakülteye bağlı televizyon stüdyosu ve radyo yayınlarının da başladığını aktardı.
Türk dünyasının ortak kuruluşları, Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKSOY gibi kuruluşlarla ortak faaliyetlerde bulunduklarını da belirten Kulmirzayev, şunları söyledi:
"Faaliyetlerimizi, tanıtımlarımızı Orta Asya bölgesinde yapıyoruz. Türk dünyasındaki tüm medya uzmanları, televizyon kanalları, gazetecilerle bir araya gelerek nasıl bir iş birliği yapacağımızı, ne gibi projeleri hayata geçirebileceğimizi de tartışıyor, konuşuyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimizle medya mensupları arasında bağlantılar da kurmaya çalışıyoruz."
Kulmirzayev, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde "Orhon Değişim Programı" sekreterliğini yürüttüklerini ve program kapsamında akademisyen ve öğrenci değişimi sağladıklarını ifade etti.
"Orhon Değişim Programı" ile Türk dünyasını daha fazla yakınlaştırmak istediklerini vurgulayan Kulmirzayev, "Bu programın, sadece Türk dünyası için bir tanıtım değil aynı zamanda amacımızı, projelerimizi dünyaya tanıtan önemli bir enstrüman olduğunu düşünüyorum." dedi.
Türk dünyasında ortak bir medya dilinin mümkün olabileceğine dikkati çeken Kulmirzayev, şu ifadeleri kullandı:
"Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini, Türk dünyasının küçük bir modeli olarak düşünüyorum. 12 Türk Cumhuriyeti ve akraba topluluklardan öğrencilerimiz var. Ortak dilimiz var. Biz o dile Manas dili diyoruz. Herkes birbirini anlıyor. Bence bu konuda yapacak işlerimiz var. Mesela ortak bir alfabe çünkü dilimizin kökü bir. Sadece birbirimizi iyi tanıyıp yakın olmamız gerekiyor. Ortak dil sonra kendiliğinden oluşur."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.