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Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda seferler normale döndü

İstanbul'da meydana gelen sel nedeniyle Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılan Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda seferler normale döndü.

Muhammed Gencebay Gür  | 07.09.2023 - Güncelleme : 07.09.2023
Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda seferler normale döndü

İstanbul

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'mızda seferlerimiz Kirazlı-Kayaşehir Merkez arasında yapılmaya başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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