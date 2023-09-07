Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda seferler normale döndü
İstanbul'da meydana gelen sel nedeniyle Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılan Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'nda seferler normale döndü.
İstanbul
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattı'mızda seferlerimiz Kirazlı-Kayaşehir Merkez arasında yapılmaya başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.