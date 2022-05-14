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Kerem Kınık, yeniden Türk Kızılay Genel Başkanlığına seçildi

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 103'üncü Genel Kurul'a katılan delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden Genel Başkanlığa seçildi.

Ömer Olcay   | 14.05.2022
Kerem Kınık, yeniden Türk Kızılay Genel Başkanlığına seçildi

Ankara

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, bürokratlar ve birçok sivil tolum kuruluşunun katılımıyla ATO Congresium'da, 103'üncü Genel Kurul gerçekleştirildi.

Genel Kurul'da geçerli oyların tamamını alan Kerem Kınık yeniden Genel Başkanlığa seçildi.

Delegelere teşekkür eden Kınık, kurumu daha ileriye taşıyacaklarını vurguladı.

Kınık, küresel vicdanın sesi olmak için var olduklarına dikkati çekerek "Bugün Sahra Altı Afrikası'nda, Çad Gölü havzasında, Etiyopya Tigre bölgesinde, dünyanın pek çok coğrafyasında, Bangladeş'te, Somali'de, çok farklı coğrafyalarda yaşanan insani krizler ne yazık ki gereken ilgiyi görmüyor. Küresel vicdanı uyandırmak, küresel dayanışmayı güçlendirmek, insanlığı insanlığın farkında olacak şekilde uyandırmak ve harekete geçirmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay yeni yönetim kurulu, Dr. Kerem Kınık, Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Dr. Oğuz Can, Yusuf Ramazan Saygılı, Murat Ellialtı, Yasir Yılmaz, Esra Özkoç, Emre Koç, Şükrü Can, Yener Tanık ve Zübeyde Çelik'ten oluştu.

Kızılay yeni denetim kurulunda da Prof. Dr. İsmet Durmuş, Hüseyin Can, Mustafa Umut Yalçın, Selman Keresteci ve Şehmus Yıldırım yer aldı.

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