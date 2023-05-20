"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına başvuru sayısı 175 bine ulaştı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına 768 bin bağımsız bölüm için 175 bin başvuru yapıldığını bildirdi.
Ankara
Kurum, sosyal medya hesabından İstanbul'daki kampanyaya ilişkin bilgi verdi.
Yarısı Bizden kampanyamıza— Murat KURUM (@murat_kurum) May 20, 2023
şu ana kadar 768 bin bağımsız bölüm için 175 bin başvuru yapıldı.
Bu, 3 milyona yakın vatandaşımızın hayatının değişeceği anlamına geliyor.
Siz de başvurup, uygun koşullarla evinizi dönüştürerek sevdiklerinizi TOKİ ile güvence altına alabilirsiniz. https://t.co/wIiYtqm92q
Bakan Kurum, "Kampanyamıza şu ana kadar 768 bin bağımsız bölüm için 175 bin başvuru yapıldı. Bu, 3 milyona yakın vatandaşımızın hayatının değişeceği anlamına geliyor. Siz de başvurup uygun koşullarla evinizi dönüştürerek sevdiklerinizi TOKİ ile güvence altına alabilirsiniz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.