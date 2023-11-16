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Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Orhan Kuzu  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı

Karabük

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 3 yıl önce hizmete alınan 2 bin rakımlı kayak merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Yağış, kayak merkezinin zirvesinde etkili oldu.

Hava sıcaklığının en yüksek 3, en düşük sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Yağış, kentin yüksek kesimlerinde de etkili oldu.

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