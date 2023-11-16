Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.
Karabük
Gençlik ve Spor Bakanlığınca 3 yıl önce hizmete alınan 2 bin rakımlı kayak merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
Yağış, kayak merkezinin zirvesinde etkili oldu.
Hava sıcaklığının en yüksek 3, en düşük sıfırın altında 6 derece ölçüldüğü Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.
Yağış, kentin yüksek kesimlerinde de etkili oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.