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Kars'ta kar yağışı etkili oldu

Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

Cüneyt Çelik, Hüseyin Demirci  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
Kars'ta kar yağışı etkili oldu Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Kentte etkili olan sağanak, yüksek noktalarda yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışıyla 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi beyaza büründü. Hayvanlarını arazide otlatan besiciler, kar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Sarıkamış'ta da aralıklarla devam eden sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Hamamlı köyü ve Ağbaba Dağı ormanlık alanı, 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları, karla kaplandı. Çermik Yaylası'na da lapa lapa kar yağdı.

Besiciler, yaylada otlattıkları hayvanlarını kar ve soğuk nedeniyle tekrar ahırlara götürdü.

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