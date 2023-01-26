Dolar
18.81
Euro
20.52
Altın
1,935.92
ETH/USDT
1,604.60
BTC/USDT
22,990.00
BIST 100
5,268.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Kazım Karabekir, vefatının 75. yılında Kars'ta anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verdiği destekle İstiklal Mücadelesi'nin kırılma noktasına adını yazdıran, Doğu Anadolu'da kazandığı zaferlerle milletin gönlünde yer eden asker ve devlet adamı Kazım Karabekir, vefatının 75. yılında Kars'ta anıldı.

İsmail Kaplan   | 26.01.2023
Kazım Karabekir, vefatının 75. yılında Kars'ta anıldı Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Kars

Kars Tren Garı'ndaki Kazım Karabekir Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan anma programında, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Kınık,14. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Albay Yurday Tek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, bazı kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda devam eden programda, Kazım Karabekir'in biyografisi anlatıldı, "Kazım Karabekir Paşa'nın Eğitim Faaliyetleri" sunumu gerçekleştirildi.

Anma programı, Evliya Camisi'nde mevlit okunmasıyla sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çavuşoğlu: (Kur'an-ı Kerim yakılması) İsveç hükümeti bu alçak eyleme izin vererek bu suça ortak olmuştur
Kazım Karabekir, vefatının 75. yılında Kars'ta anıldı
Gazeteci Latif Şimşek'i darbettiği iddiasıyla yargılanan sanığa 3 yıla kadar hapis istemi
Malatya'da kayısı ve badem ağaçları kırağıdan zarar gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cezalarını kaldırdığı 2 hükümlü tahliye edildi

Benzer haberler

Kazım Karabekir, vefatının 75. yılında Kars'ta anıldı

Kazım Karabekir, vefatının 75. yılında Kars'ta anıldı

Ardahan'da termometreler gece sıfırın altında 25 dereceyi gösterdi

Bakan Kasapoğlu ile Guidetti, Kars'tan gelen kız voleybolcularla İstanbul'da buluştu

Kar yağmayınca besiciler "yem masraflarından tasarruf" için hayvanlarını meraya çıkardı

Kar yağmayınca besiciler "yem masraflarından tasarruf" için hayvanlarını meraya çıkardı
Ardahan ve Kars'ta sis ile dondurucu soğuklar etkili oldu

Ardahan ve Kars'ta sis ile dondurucu soğuklar etkili oldu
Sayıları her geçen gün artan Kars'ın badmintoncu kızları başarıya raket sallıyor

Sayıları her geçen gün artan Kars'ın badmintoncu kızları başarıya raket sallıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet