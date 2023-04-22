Kaza nedeniyle kapatılan Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti açıldı
Zincirleme trafik kazası nedeniyle kapatılan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.
Bolu
Otoyolun İstanbul istikameti Bolu-Düzce il sınırında 1 tır ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kaza nedeniyle tünelin İstanbul istikametini ulaşıma kapatan ekipler, trafiği tünelin Bolu girişi ve Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi.
Ekiplerin temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından tünel ulaşıma açıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.