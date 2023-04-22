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Kaza nedeniyle kapatılan Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti açıldı

Zincirleme trafik kazası nedeniyle kapatılan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.

Emre Ayvaz, Mehmet Emin Gürbüz  | 22.04.2023 - Güncelleme : 22.04.2023
Kaza nedeniyle kapatılan Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti açıldı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz - AA

Bolu

Otoyolun İstanbul istikameti Bolu-Düzce il sınırında 1 tır ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza nedeniyle tünelin İstanbul istikametini ulaşıma kapatan ekipler, trafiği tünelin Bolu girişi ve Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Ekiplerin temizlik çalışması ve araçların kaldırılmasının ardından tünel ulaşıma açıldı.

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