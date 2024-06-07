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Kayseri'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Sercan Küçükşahin  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Kayseri'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kayseri

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) ambalaj fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kayseri OSB 18. Cadde'de bulunan bir ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Kayseri OSB ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

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