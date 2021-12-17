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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken ve Hakkari'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 60 santimetreyle Palandöken ve Hakkari Kayak merkezlerinde kaydedildi.

Özgür Alantor   | 17.12.2021
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken ve Hakkari'de ölçüldü

Kastamonu


Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken ve Hakkari Kayak merkezlerinde 60, Kartalkaya'da 50, Uludağ'da 44, Ergan'da 32, Erciyes'te 25, Kop'ta 19, Ilgaz'da 18, Murat Dağı'nda 16, Elmadağ ve Yalnızçam'da 14, Kartepe'de 10, Yıldıztepe'de 8, Mersivan ve Yıldız Dağı'nda 5, Konaklı ve Çambaşı'nda 4 santimetre ölçüldü.

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