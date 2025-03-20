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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 137 santimetreyle Ergan'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 137 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.

Muhammet Mutaf  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 137 santimetreyle Ergan'da ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Ergan'da 137, Palandöken'de 130, Çambaşı'nda 92, Konaklı'da 90, Nemrut'ta 89, Zigana'da 88, Kartalkaya'da 87, Erciyes'te 75, Sarıkamış'ta 71, Uludağ'da 56, Hakkari'de 46, Mersivan ve Kop'ta 37, Yalnızçam'da 35, Yıldız Dağı'nda 25, Kartepe'de 23, Davraz'da 20, Yedikuyular'da 18 ve Ilgaz'da 9 santimetre kaydedildi.

Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

Merkez20.03.2025En düşükEn yüksek
ErganKY-11-5
PalandökenKY-10-2
ÇambaşıYKY-5-3
KonaklıKY-9-1
NemrutYKY-20
ZiganaGSY1219
KartalkayaHKY-12-6
ErciyesKY-11-7
SarıkamışKY-51
UludağHKY-7-3
HakkariYKY-8-2
MersivanKY-61
KopKY-9-2
YalnızçamKY-63
Yıldız DağıKY-8-2
KartepeHKY-6-1
DavrazR-10-3
IlgazKY-9-5

(KY: Kar yağışlı, YKY: Yoğun kar yağışlı, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, R: Rüzgarlı)

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