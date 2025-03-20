Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 137 santimetreyle Ergan'da ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 137 santimetreyle Ergan'da kaydedildi.
Erzurum
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Ergan'da 137, Palandöken'de 130, Çambaşı'nda 92, Konaklı'da 90, Nemrut'ta 89, Zigana'da 88, Kartalkaya'da 87, Erciyes'te 75, Sarıkamış'ta 71, Uludağ'da 56, Hakkari'de 46, Mersivan ve Kop'ta 37, Yalnızçam'da 35, Yıldız Dağı'nda 25, Kartepe'de 23, Davraz'da 20, Yedikuyular'da 18 ve Ilgaz'da 9 santimetre kaydedildi.
Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:
|Merkez
|20.03.2025
|En düşük
|En yüksek
|Ergan
|KY
|-11
|-5
|Palandöken
|KY
|-10
|-2
|Çambaşı
|YKY
|-5
|-3
|Konaklı
|KY
|-9
|-1
|Nemrut
|YKY
|-2
|0
|Zigana
|GSY
|12
|19
|Kartalkaya
|HKY
|-12
|-6
|Erciyes
|KY
|-11
|-7
|Sarıkamış
|KY
|-5
|1
|Uludağ
|HKY
|-7
|-3
|Hakkari
|YKY
|-8
|-2
|Mersivan
|KY
|-6
|1
|Kop
|KY
|-9
|-2
|Yalnızçam
|KY
|-6
|3
|Yıldız Dağı
|KY
|-8
|-2
|Kartepe
|HKY
|-6
|-1
|Davraz
|R
|-10
|-3
|Ilgaz
|KY
|-9
|-5
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