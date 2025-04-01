Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 105 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 105 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Erzurum
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 105, Ergan'da 103, Sarıkamış'ta 76, Konaklı'da 55, Nemrut'ta 47, Kartalkaya'da 41, Yıldız'da 20, Zigana ve Hakkari'de 17, Uludağ'da 15, Yalnızçam'da 12, Gevaş Abalı'da 8, Hesarek'te 6 ve Akdağ'da 2 santimetre kaydedildi.
Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:
|Merkez
|01.04.2025
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|SY
|1
|4
|Ergan
|SY
|3
|6
|Sarıkamış
|SY
|2
|6
|Konaklı
|SY
|1
|4
|Nemrut
|KSY
|4
|5
|Kartalkaya
|GSY
|0
|7
|Yıldız
|GSY
|6
|9
|Zigana
|GSY
|12
|19
|Hakkari
|KSY
|-3
|4
|Uludağ
|GSY
|2
|4
|Yalnızçam
|SY
|2
|11
|Gevaş
|SY
|4
|10
|Hesarek
|KSY
|1
|7
|Akdağ
|GSY
|5
|10
(SY: Sağanak Yağışlı, KSY: Kuvvetli Sağanak Yağışlı, GSY: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.