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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 105 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 105 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

İlhami Erkılıç  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 105 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 105, Ergan'da 103, Sarıkamış'ta 76, Konaklı'da 55, Nemrut'ta 47, Kartalkaya'da 41, Yıldız'da 20, Zigana ve Hakkari'de 17, Uludağ'da 15, Yalnızçam'da 12, Gevaş Abalı'da 8, Hesarek'te 6 ve Akdağ'da 2 santimetre kaydedildi.

Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

Merkez01.04.2025En düşükEn yüksek
PalandökenSY14
ErganSY36
SarıkamışSY26
KonaklıSY14
NemrutKSY45
KartalkayaGSY07
YıldızGSY69
ZiganaGSY1219
HakkariKSY-34
UludağGSY24
YalnızçamSY211
GevaşSY410
HesarekKSY17
AkdağGSY510

(SY: Sağanak Yağışlı, KSY: Kuvvetli Sağanak Yağışlı, GSY: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı)

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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 105 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
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