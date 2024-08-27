Kastamonu'da seyir alanına kaçak dökülen çöp ve molozlar temizlendi
Kastamonu'nun Cide ilçesinde seyir alanına kaçak dökülen çöp ve molozlar belediye ekipleri tarafından temizlendi.
Kastamonu
Cide ilçesinde Fener mevkisi olarak bilinen ve deniz manzarasıyla öne çıkan seyir alanına moloz ve çöp döküldüğü yönünde farklı sosyal medya hesaplarından yayınlar yapılması üzerine Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın talimatları doğrultusunda Cide Belediyesi ekipleri, bölgede temizlik çalışması yaptı.
Belediye Başkanı Nejdet Demir, AA muhabirine, görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine belediye olarak harekete geçtiklerini söyledi.
Bölgedeki kirliliğin ortadan kaldırıldığını ifade eden Demir, "Lütfen cennet vatanımız Karadeniz’in incisi Cide’mize bu ihaneti yapanlara göz yummayalım. Vatandaşlarımızdan ricamız, benzer durumlarla karşılaştıklarında bizlere bilgi vermeleridir." dedi.
Cide Belediye Başkanı Demir, kaçak çöp ve moloz döken kişi yada kişilerin bulunması için de güvenlik güçleri tarafından adli çalışma başlatıldığını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.