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Kastamonu'da hastanede çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin dahiliye servisindeki bir odada çıkan yangında 2'si hasta olmak üzere 8 kişi dumandan etkilendi.

Bilal Kahyaoğlu   | 05.12.2022
Kastamonu'da hastanede çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kastamonu

Dahiliye bölümünde yatan bir hastanın odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hastanenin yangın söndürme sisteminin devreye girmesiyle ve Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Yangında 2'si hasta olmak 8 kişi dumandan etkilendi.

Hastane personeli tarafından dahiliye bölümünde yatan hastalar, başka servislere alındı.

Yangının çıktığı odada ise yataklar ve tıbbi cihazlar kullanılamaz hale geldi.

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