Euro
10.06
Dolar
8.52
BIST 100
1,447.64
Altın
1,778.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kastamonu'da babasının yanında sele kapılan Rabia Aydemir'i arama çalışmaları sürüyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde sele kapılan 13 yaşındaki Rabia Aydemir'i arama çalışmaları devam ediyor.

Kadir Yıldırım   | 13.08.2021
Kastamonu'da babasının yanında sele kapılan Rabia Aydemir'i arama çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Kadir Yıldırım/AA

Kastamonu

Özlüce köyünde şiddetli yağışların ardından Zarbana Çayı'nın taşması sonucu oluşan selde kaybolan Rabia Aydemir ile evinin önünde suya kapılan Nazife Deniz'in (70) bulunması için jandarma, sahil güvenlik ve emniyet ekipleri ile köylüler ve gönüllülerin katılımıyla 11 Ağustos'ta başlatılan çalışmalar sürüyor.

Baba İbrahim Aydemir (46), AA muhabirine, her şeyin 20-30 saniye içinde olduğunu söyledi.

Köydeki sağlık ocağının hemen yanındaki tek katlı evde yaşadıklarını anlatan Aydemir, "Sağlık ocağının önünden sel patlamış, biz duymadık. Köprü yıkılır diye bakarken taksiye kaçtık. Sel taksiyi alıp götürürken traktöre bindik çocuklarla. Hanım kaldı evde. Sular bizi traktörle sürükledi." dedi.

Kızları Rabia ve Erva (6) ile bindikleri traktörün devrilmesi üzerine sele kapıldıklarını ifade eden Aydemir, "Su iki taraftan vurunca alabora olduk. Küçük kızım ağaçlara takılmış, ben de ağaca çıktım. Orada yarım saat, 40 dakika suyun inmesini bekledik. Su yarım metreye inince aileme baktım. Erva'yı arkadaşlar kurtarmış ama Rabia'yı bulamadık. Arıyoruz." diye konuştu.

İbrahim Aydemir'in komşusu Mehmet Yurttaş da selden kurtulmak için evin çatısına çıktığında olayı gördüğünü anlattı.

Belen Köyü Muhtarı Ahmet Erbay da sele kapılan Rabia Aydemir'i bulmak için arama çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 21 bin 372 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 594 kişi hayatını kaybetti
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, organ nakli yaptırmış kişilere üçüncü doz Kovid-19 aşısı olmayı tavsiye etti
Nevşehir'deki 14 sivil toplum kuruluşundan ortak 'aşı yaptırın' çağrısı

Benzer haberler

Kastamonu'da babasının yanında sele kapılan Rabia Aydemir'i arama çalışmaları sürüyor

Kastamonu'da babasının yanında sele kapılan Rabia Aydemir'i arama çalışmaları sürüyor

Bozkurt'taki sel nedeniyle Karadeniz'in rengi kahverengiye döndü

Ayancık'ta selden zarar gören köprü yaya trafiğine kapatıldı

İkizler ve yakınları Bozkurt'taki sel felaketinde yıkılan binanın enkazında aranıyor

İkizler ve yakınları Bozkurt'taki sel felaketinde yıkılan binanın enkazında aranıyor
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına başlandı

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına başlandı
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: 3 ilimizde, yaklaşık 300 afet personelimiz ve gönüllümüzle sahadayız

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: 3 ilimizde, yaklaşık 300 afet personelimiz ve gönüllümüzle sahadayız