Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü 4 ilde her gün 1500 kişiye iftar verdi
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ramazan ayı boyunca 4 ilde her gün 1500 kişiye iftar verildi.
Kastamonu
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce "Vakıf İftar Buluşmaları" kapsamında 81 ilde iftar programları düzenleniyor.
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Kastamonu, Karabük, Zonguldak ve Bartın'da farklı mekanlarda her gün yüzlerce kişiye iftar verildi. Kimi zaman özel bireyler, kimi zaman yaşlılar bu iftarlarda buluştu.
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Halil Alper, AA muhabirine, bölge müdürlüğüne bağlı 4 ilde ramazan ayı boyunca çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Ramazanın birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte yaşadıklarını dile getiren Alper, "Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 81 ilimizde 'sofralarımıza bereket, gönüllerimize merhamet' şiarı ile sofralar kuruyoruz. Kastamonu, Karabük, Zonguldak ve Bartın illerimizde Kastamonu Bölge Müdürlüğü olarak her gün 1500 kişiyi iftar sofralarında bir araya getiriyoruz." dedi.
"Ramazan ayı boyunca soframız herkese açıktı"
Vakıfların köklü bir tarihi olduğunu vurgulayan Alper, "Vakıflar sadece geçmişten günümüze uzanan hanlar, hamamlar, camiler, medreseler değil, aynı zamanda toplumsal ve manevi değerlerimizi dimdik ayakta tutan iyilik, merhamet ve dayanışma ruhudur. Bu sofralar sadece yemek paylaşımının olduğu yerler değil, kardeşliğin pekiştiği, gönüllerin buluştuğu ve aynı zamanda ecdadın ruhunun şad edildiği yerlerdir. Bu vesile ile vakıf medeniyetini kuran ve bugünlere getirenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Ramazan ayı boyunca sofralarının herkese açık olduğunu dile getiren Alper, "Kurduğumuz bu iftar sofralarına bazen yaşlılar, bazen özel bireyler, bazen bir yolcumuz misafir geldi. Bizler de iftar sofralarını onlarla paylaşma şansı yakaladık." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.