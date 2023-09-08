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Kasım 2022'deki hakim ve savcı adaylığı sınavlarında başarılı olanların atama işlemleri tamamlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen hakim ve savcı adaylığı yazılı sınavları ve mülakatlarda başarılı olan adayların atama işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

İsa Toprak  | 08.09.2023 - Güncelleme : 08.09.2023
Kasım 2022'deki hakim ve savcı adaylığı sınavlarında başarılı olanların atama işlemleri tamamlandı

Ankara

Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "26-27 Kasım 2022 tarihlerinde yapılan adli yargı hakim ve savcı adaylığı, idari yargı hakim adaylığı ve avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavları ve mülakatlarında başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atama işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Bir kısım adayların ise atama işlemlerinin devam ettiğini, bu adayların da işlemleri tamamlandığında atamalarının yapılacağını belirten Tunç, tüm hakim ve savcı adaylarına atamalarının hayırlı olmasını diledi.

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Kasım 2022'deki hakim ve savcı adaylığı sınavlarında başarılı olanların atama işlemleri tamamlandı
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