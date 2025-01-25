Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin 7 zanlı daha tutuklandı.
Bolu
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi hakimliğe sevk edilen otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı.
- Kartalkaya'daki otel yangınının ilk 2,5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı
- Kartalkaya'daki yangından ailesiyle birlikte kurtulan afetzede, yaşadıklarını anlattı
Böylece işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras ile dosya kapsamında tutuklananların sayısı 9'a yükseldi.
İş güvenliği uzmanı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltına alınanlardan 4'ünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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◼️ 21 Ocak Salı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 25, 2025
◼️ 03.30-06.00 arası
78 kişinin yaşamını yitirdiği Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yangının 2,5 saatlik güvenlik kamerası kaydına ulaşıldı https://t.co/QwCwrMVGCs pic.twitter.com/ECEDaBxwN5