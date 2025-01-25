Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı otel yangınına ilişkin paylaşımlar hakkında soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerle ilgili bazı sosyal medya platformlarında suç teşkil eden paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı.
Ankara
Başsavcılık, 21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili bazı sosyal medya platformlarında suç teşkil eden paylaşımlar yapıldığını tespit etti.
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"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturmada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Başsavcılık, hayatını kaybedenlerin ailelerinin telefonla aranarak alay içerikli ifadeler kullanıldığı iddialarına ilişkin de ayrı bir soruşturma başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.