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Kartal'da işçilerin grev kararı nedeniyle bazı mahallelerde çöpler toplanamadı

Kartal'da işçilerin aldığı grev kararı nedeniyle bazı mahallelerde çöpler toplanamadı.

Halis Akyıldız  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
Kartal'da işçilerin grev kararı nedeniyle bazı mahallelerde çöpler toplanamadı Fotoğraf: Halis Akyıldız/AA

İstanbul

Kartal Belediyesi iştiraki Kartursaş AŞ işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine başlattığı iş bırakma eylemi 3'üncü gününde devam ediyor.

Temizlik işçilerinin grev nedeniyle görevlerini bırakmasından dolayı bazı mahallelerdeki konteynerlerin etrafında çöpler birikti.

Esnaf Taşkın Taş, dün kurulan semt pazarını kendilerinin temizlediğini belirterek, "Pazarcıların çöplerini poşetledik. İşçilerin grevde olduklarını duyduk, çalışanın emeğinin ödenmesini istiyoruz." dedi.

Mahalle sakini Emre Bulu da "Duyumlarımıza göre üç aydır işçi sendikası ile Kartal Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesiyle alakalı bir anlaşmaya varılamamış. İşçiler de anlaşamadıkları için 3 gündür grev yapıyor. Umarız en kısa zamanda anlaşmaya varırlar." diye konuştu.

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