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Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da arasında olduğu 10 şüpheliye PKK/KCK operasyonu

Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere yerleştirildiği iddiasıyla, aralarında Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal, Emrah Gökmen  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da arasında olduğu 10 şüpheliye PKK/KCK operasyonu

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde olduğu belirlenen "Kent uzlaşısı" kapsamında örgüt mensuplarının büyükşehir belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda 10 şüphelinin belediyelere yerleştirildiği tespit edildi.

Soruşturmada şüphelilerin, örgütün Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında İstanbul'da faaliyet gösterdiği belirlendi.

Şüphelilerin "Emek Meclisi Üyesi", "İlçe Meclisi Üyesi", "Kadın Meclisi Üyesi", "Genel Meclis Üyesi", "Kültür Sanat Komisyonu Üyesi", "Delege Üyesi" gibi sözde sıfatlarla belediyelere yerleştirildiği anlaşılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

Harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul'da 12 ilçede operasyon düzenledi.

Operasyonda, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı C.Y, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı L.G, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirlenen İ.P. gözaltına alındı.

Şüpheliler C.Y. ve L.G'nin makam odaları ile diğer şüphelilerin ikametlerindeki arama işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

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