Kars'ta şiddetli fırtına bazı evlerin çatısına zarar verdi
Kars'ta şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı zarar gördü.
Kars
Kentte aniden etkili olan dolu ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
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Merkeze bağlı Başkaya köyünde fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısında hasar oluştu.
Kars'ın Başkaya Köyü'nde şiddetli fırtına bazı evlerin çatılarına zarar verdi https://t.co/wy3R2uvPLe pic.twitter.com/F3frUnH5De— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 24, 2025
Vatandaşlar, cep telefonu kameralarıyla bazı evlerin çatısının zarar gördüğü anları kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.