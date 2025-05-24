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Kars'ta şiddetli fırtına bazı evlerin çatısına zarar verdi

Kars'ta şiddetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı zarar gördü.

Cüneyt Çelik  | 24.05.2025 - Güncelleme : 24.05.2025
Kars'ta şiddetli fırtına bazı evlerin çatısına zarar verdi

Kars

Kentte aniden etkili olan dolu ve şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

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Merkeze bağlı Başkaya köyünde fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısında hasar oluştu.

Vatandaşlar, cep telefonu kameralarıyla bazı evlerin çatısının zarar gördüğü anları kaydetti.

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