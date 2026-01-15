Dolar
43.19
Euro
50.39
Altın
4,601.62
ETH/USDT
3,327.60
BTC/USDT
96,563.00
BIST 100
12,431.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kars ve Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

Kars ve Ardahan'da karın ardından soğuk hava etkili oluyor.

Cüneyt Çelik, Günay Nuh  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
Kars ve Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili oluyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü Kars'ta bitkiler ağaçlar kırağı tuttu. Soğuk hava nedeniyle vatandaşlar araçlarını battaniye, halı ve brandalarla örterek korumaya çalıştı, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kars Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde aralıklarla devam eden kar yerini soğuk havaya bıraktı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü ilçede, dereler tamamen dondu, arazide bulunan çeşmeler buzla kaplandı, bina çatıları ile ağaç dallarında uzun buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlar arabalarını branda ile sararak soğuktan korumaya çalıştı, Sarıkamış Belediyesi de kar küreme çalışması başlattı.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Kentte soğuk nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu, akarsuların yüzeyi buz tuttu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya askeri heyetini taşırken düşen uçağa ilişkin soruşturma sürüyor
Türk bilim insanları kutuplardaki bazı canlıların dışkı örneklerinden bölgenin kirliliğini belirleyecek
Türkiye'de 2025'te 407 milyon 777 bin 284 kitap üretildi
Türkiye'de 325 bin 707 özel güvenlik görevlisi çalışıyor
Bakaya kalanlara 6,5 milyar lira idari para cezası uygulandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kars ve Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

Kars ve Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı Sarıkamış Kayak Merkezi’nde yoğunluk yaşanıyor

Ana vatanı Afrika olan deve kuşları Kars'ın çetin kış koşullarına uyum sağladı

Yurtta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Yurtta kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
Muşlu kayakçılar dondurucu soğukta şampiyonalara hazırlanıyor

Muşlu kayakçılar dondurucu soğukta şampiyonalara hazırlanıyor
Soğuk ve yağışlı hava çarşamba günü ülkeyi terk edecek

Soğuk ve yağışlı hava çarşamba günü ülkeyi terk edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet