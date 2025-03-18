Dolar
36.68
Euro
40.12
Altın
3,033.45
ETH/USDT
1,883.00
BTC/USDT
81,878.00
BIST 100
10,802.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İstanbul’da “Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü İftar Programı”nda konuşuyor
logo
Gündem

Karayolu dışı hareketli makinelerin emisyon izleme kurallarında değişikliğe gidildi

Değişiklikle piyasada bulunan Faz 5 emisyon seviyesine sahip motorlardan ilgili tip onay kuruluşunca örneklem alınarak emisyon değerlerinin izlenmesi ve raporlanması sağlanacak.

Mertkan Oruç  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Karayolu dışı hareketli makinelerin emisyon izleme kurallarında değişikliğe gidildi

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Karayolu Dışı Mobil Makinelere Takılmış ve Kullanımda Olan İçten Yanmalı Motorlardan Kaynaklanan Gaz Halindeki Kirleticilerin İzlenmesine Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre düzenleme, Avrupa Birliği (AB) ile uyum kapsamında içten yanmalı motora sahip karayolu dışı hareketli makinelerin emisyonlarının izlenmesi ve raporlanması amacıyla yapıldı.

Tebliğle, makine sektörünün rekabetçiliğini korumanın yanı sıra çevre, insan sağlığı, can ve mal güvenliği gözetildi.

Bakanlıkça, 2022'de yapılan düzenlemeler kapsamında, AB'deki en güncel ve çevreci emisyon standardı olan Faz 5 seviyesine uygun içten yanmalı motorların Türkiye'de piyasaya arzı zorunlu hale getirilmişti.

Yeni düzenlemeyle piyasada bulunan Faz 5 emisyon seviyesine sahip motorlardan ilgili tip onay kuruluşunca örneklem alınarak emisyon değerlerinin izlenmesi ve raporlanması sağlanacak.

Hareketli makinelerde yer alan Faz 5 motorlara yönelik ölçümler aracılığıyla elde edilecek veriler, çevresel etki ve koruma açısından Faz 6 gibi daha ileri emisyon teknolojilerine yönelik düzenlemelerin temelini oluşturacak ve aynı zamanda üreticilerin rekabetçiliğine katkıda bulunacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu ile 27 kişinin diplomasının iptaline karar verdi
İstanbul'un yüksek kesimlerine kar yağdı
Karayolu dışı hareketli makinelerin emisyon izleme kurallarında değişikliğe gidildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Nice büyük projeleri ülkemize kazandırmaya kararlılıkla devam edeceğiz
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e kadar çıktı

Benzer haberler

Karayolu dışı hareketli makinelerin emisyon izleme kurallarında değişikliğe gidildi

Karayolu dışı hareketli makinelerin emisyon izleme kurallarında değişikliğe gidildi

EPDK, Perakende Satış Sözleşmesi'ni güncelledi

Kamu idarelerince yapılacak ön ödemelere ilişkin usul ve esaslar düzenlendi

Bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Patent ve marka ücret tarifesinde değişikliğe gidildi

Patent ve marka ücret tarifesinde değişikliğe gidildi
Kesme altın satışlarında suistimalleri önlemeye yönelik düzenleme Resmi Gazete'de

Kesme altın satışlarında suistimalleri önlemeye yönelik düzenleme Resmi Gazete'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet