Karayolu dışı hareketli makinelerin emisyon izleme kurallarında değişikliğe gidildi
Değişiklikle piyasada bulunan Faz 5 emisyon seviyesine sahip motorlardan ilgili tip onay kuruluşunca örneklem alınarak emisyon değerlerinin izlenmesi ve raporlanması sağlanacak.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Karayolu Dışı Mobil Makinelere Takılmış ve Kullanımda Olan İçten Yanmalı Motorlardan Kaynaklanan Gaz Halindeki Kirleticilerin İzlenmesine Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre düzenleme, Avrupa Birliği (AB) ile uyum kapsamında içten yanmalı motora sahip karayolu dışı hareketli makinelerin emisyonlarının izlenmesi ve raporlanması amacıyla yapıldı.
Tebliğle, makine sektörünün rekabetçiliğini korumanın yanı sıra çevre, insan sağlığı, can ve mal güvenliği gözetildi.
Bakanlıkça, 2022'de yapılan düzenlemeler kapsamında, AB'deki en güncel ve çevreci emisyon standardı olan Faz 5 seviyesine uygun içten yanmalı motorların Türkiye'de piyasaya arzı zorunlu hale getirilmişti.
Yeni düzenlemeyle piyasada bulunan Faz 5 emisyon seviyesine sahip motorlardan ilgili tip onay kuruluşunca örneklem alınarak emisyon değerlerinin izlenmesi ve raporlanması sağlanacak.
Hareketli makinelerde yer alan Faz 5 motorlara yönelik ölçümler aracılığıyla elde edilecek veriler, çevresel etki ve koruma açısından Faz 6 gibi daha ileri emisyon teknolojilerine yönelik düzenlemelerin temelini oluşturacak ve aynı zamanda üreticilerin rekabetçiliğine katkıda bulunacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.