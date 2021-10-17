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Karadeniz kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı

Karadeniz kıyılarında yarın yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 17.10.2021
Karadeniz kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülke geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

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