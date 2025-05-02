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Kapıkule'de X-ray taraması yapılan otobüste 87 kilo 752 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda X-ray taramasından geçirilen otobüste 87 kilo 752 gram uyuşturucu bulundu.

Doğukan Vurgun  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
Kapıkule'de X-ray taraması yapılan otobüste 87 kilo 752 gram uyuşturucu ele geçirildi Fotoğraf: Doğukan Vurgun/AA

Edirne

Yurda girmek üzere Kapıkule'ye gelen otobüs, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlilerinin Ticaret Bakanlığının sistemlerinden yaptıkları analiz çalışmasında riskli görüldü.

Araç, X-ray taramasına sevk edildi.

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Şüpheli yoğunluk tespit edilen otobüs, ekipler tarafından dedektör köpek "Jeff" ile arandı.

Araçta gizli bölmelere yerleştirilmiş 93 pakette 87 kilo 752 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2'si otobüs şoförü 3 şüpheli, gümrükteki işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandı.

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