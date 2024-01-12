Dolar
30.10
Euro
33.03
Altın
2,038.57
ETH/USDT
2,604.20
BTC/USDT
45,854.00
BIST 100
7,843.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail polisi, cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa’da gitmek isteyen Filistinlilere kısıtlama getiriyor. Vadi el-Cevz mahallesinden yayındayız
logo
Gündem

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasının ikinci duruşması başladı

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında, Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Zeynep Yeşildal, Büşra Alakoyun  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasının ikinci duruşması başladı

İstanbul

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük ile tutuksuz sanıklar Nazlı Can ve Asiye Öztürk katıldı.

Duruşmaya "müşteki" sıfatıyla katılması beklenen Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın mahkemeye mazeret dilekçesi gönderdikleri belirtildi. "Tanık" olarak dinlenilmesine karar verilen Nur Erkasap'ın ise "rapor" sunduğu öğrenildi.

Yunanistan ekibi Panathinaikos'un teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, Mert Zeydanlı ve Terim Arıcan ise duruşmaya ilk kez müşteki olarak geldi.

Duruşma, söz isteyen tutuklu sanık Seçil Erzan'ın beyanlarıyla devam ediyor.

Kamuoyunun yakından tanıdığı isimler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, müşteki Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturarak, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

Sanık Erzan hakkında istenen ceza 252 yıla yükseldi

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen ana iddianamenin ardından hazırlanan yeni iddianameyle Erzan hakkında istenen hapis cezası da yükseldi. Erzan'ın 77 yıldan 252 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

İddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım 2023’te hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasının ikinci duruşması başladı
Adıyaman'da depremde 37 kişinin öldüğü binanın "malzeme akma dayanımı" yetersiz bulundu
Türkiye'de kişi başına düşen ağaçlık yeşil alan miktarı 12,63 metrekare oldu
Astsubay Hasan Bozkurt'u şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık iyileştirmesinde sona doğru

Benzer haberler

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasının ikinci duruşması başladı

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasının ikinci duruşması başladı

İsrail'i Gazze'de soykırımla suçlayan Güney Afrika, tezlerini somut kanıtlarla destekledi

Güney Afrikalı Bakan Lamola, Lahey'deki duruşmanın ardından açıklama yaptı

İsrail'e karşı açılan "soykırım" davasını takip eden TBMM heyeti, duruşma sonrası açıklama yaptı

İsrail'e karşı açılan "soykırım" davasını takip eden TBMM heyeti, duruşma sonrası açıklama yaptı
İngiltere'de eski ana muhalefet lideri Corbyn: Lahey'deki davayla Filistin halkının yaşadığı dehşete tüm dünya odaklandı

İngiltere'de eski ana muhalefet lideri Corbyn: Lahey'deki davayla Filistin halkının yaşadığı dehşete tüm dünya odaklandı
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasının ikinci duruşması yapılacak

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasının ikinci duruşması yapılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet