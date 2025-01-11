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Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamu işçilerine 2025'te yapılacak ek ödemenin ilk yarısı ocak, ikinci yarısı mart ayında verilecek.

Yusuf Soykan Bal  | 11.01.2025 - Güncelleme : 11.01.2025
Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara

Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bu kapsamdaki kamu işçilerine 2025'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 24 Ocak'ta, ikinci yarısı 24 Mart'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına ise 2025'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.

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