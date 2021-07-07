Euro
10.25
Dolar
8.67
BIST 100
1,382.58
Altın
1,802.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamu işçilerine 2021'de yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı ise 17 Aralık'ta verilecek.

Hamdi Çelikbaş   | 07.07.2021
Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara

6772 sayılı Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı 17 Aralık'ta ödenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 salgınında hasta sayısındaki düşüş sürüyor
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadelede son 24 saatte toplam 881 bin 755 aşı uygulandı
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 299 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Av ve yaban hayvanlarının üretimi ve yetiştiriciliğini düzenleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı

İl milli eğitim müdürlüklerinde eğitim müfettişi ve eğitim müfettiş yardımcısı istihdam edilebilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı mayısta 805 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı mayısta 805 yatırım teşvik belgesi verdi
Merkezi kayıtlı elektronik posta rehberi kurulacak

Merkezi kayıtlı elektronik posta rehberi kurulacak
Bazı süt proteinlerinin ithalatında gözetim uygulanacak

Bazı süt proteinlerinin ithalatında gözetim uygulanacak