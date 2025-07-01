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Depremzedelere verilen "Yerinde Dönüşüm" desteğinde başvuru süreci tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen 18 ilde hayata geçirilen "Yerinde Dönüşüm" desteğinde başvuru süreci tamamlandı.

Fatma Sevinç Çetin  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Depremzedelere verilen "Yerinde Dönüşüm" desteğinde başvuru süreci tamamlandı

Ankara

Uygulamanın sona erdiğine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen program kapsamında, depremzedelere kendi arsalarında konut ve iş yeri inşa etmeleri için hibe ve faizsiz kredi desteği sağlandı.

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Bu kapsamda depremden etkilenen afetzedelere, kendi evlerini dönüştürebilmeleri için 750 bin lira hibe ve 750 bin lira faizsiz kredi imkanı sunuldu.

İmar planı revizyonu, uygulama süreci veya rezerv yapı alanı sınır güncellemeleri gibi teknik nedenlerle yapı ruhsatı alınamayan parseller için bu süre 31 Ağustos olarak belirlendi.

Öte yandan 2023 yılının temmuz ayında kamuoyuna duyurulan proje kapsamında 267 bin 700 aktif başvuru alındı.

Bugüne kadar koşulları sağlayan 66 bin 197 adet bağımsız bölüm için yapı ruhsatı/inşaat izni düzenlendi. Başvuruların değerlendirilmesiyle birlikte bu sayının artması bekleniyor. Proje kapsamında şimdiye kadar 40,2 milyar lira kaynak aktarıldı.

Deprem bölgesinde konutlar teslim ediliyor

Asrın felaketinin ardından hak sahipliği belirlenen vatandaşlar için 11 ilde inşa seferberliği sürüyor. Bugüne kadar 206 bin 97'si konut, 4 bin 838'i iş yeri ve 39 bin 701'i köy evi olmak üzere toplam 250 bin 636 bağımsız bölüm teslim edildi.

Yıl sonuna kadar 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi hedefleniyor.

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