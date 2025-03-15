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Kamu idarelerince yapılacak ön ödemelere ilişkin usul ve esaslar düzenlendi

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince yapılacak ön ödemelere ilişkin usul ve esaslar tespit edildi.

Mertkan Oruç  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Kamu idarelerince yapılacak ön ödemelere ilişkin usul ve esaslar düzenlendi

Ankara

"Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle ön ödeme şekilleri, mutemetlerin görevlendirilmesi, yapılacak ön ödemelerin idareler ve gider türleri itibarıyla miktar ve oranlarına ilişkin esaslar tespit edildi.

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç, merkezi yönetimdeki kamu idarelerince yapılacak ön ödemeler kapsamda yer aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planı'nın gerçekleştirilmesi maksadıyla yapılacak harcamalar için verilen avans ve kredi işlemleriyle, bir mali yıl içinde tamamlanması mümkün olmayan asayiş ve güvenlik hizmetlerine yönelik alımların avans ve kredi işlemleri ise kapsam dışında tutuldu.

İvedi ve zorunlu giderler için avans imkanı

Buna göre, kamu idarelerinin bütçesinde ödenek tahsis edilen her bir merkez harcama birimi ile ödenek gönderilen her bir harcama birimi için mutemet görevlendirilecek.

Harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla ivedi veya zorunlu giderler için avans verilebilecek ve kredi açılabilecek.

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirlenen tutara kadar mal ve hizmet alımları, yapım işleri, yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanmasına ilişkin giderlerle benzeri giderler için avans kullanılabilecek.

Ayrıca, toplu olarak beslenemeyen jandarma erbaş ve erlerine, harçlıkları ve bu harçlıklarla birlikte ödenen diğer hak ediş ve tayın bedelinin bir aylık tutarı avans olarak ödenebilecek.

Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.

Öte yandan, 30 Aralık 2005 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan "Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ile 25 Şubat 2017 tarihli "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Ön Ödeme Usul ve Esasları)" yürürlükten kaldırıldı.

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