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Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 4'üncü toplantısı sona erdi

Mali hakları görüşmek üzere 31 Ağustos'ta son kez toplanacak kurul, bu toplantıda memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştıracak.

Orhan Onur Gemici  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 4'üncü toplantısı sona erdi Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan - AA

Ankara

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun bugün yapılan 4'üncü toplantısı sona erdi.

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla 26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan kurul 4'üncü kez bir araya geldi.

Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında saat 14.00'te başlayan toplantı, yaklaşık 8 saat sürdü.

Mali hakları görüşmek üzere 31 Ağustos'ta son kez toplanacak kurul, bu toplantıda, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştıracak.

Kurulun verdiği karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek.

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

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