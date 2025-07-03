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Ekonomi

Zamlı memur maaşları belli oldu

Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 15,57, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da yüzde 16,67 artış sağlandı.

Hülya Ömür Uylaş  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Zamlı memur maaşları belli oldu

Ankara

Memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, 2025 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.

Bu yılın temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörüldü. Bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 16,67 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 10,57 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 15,57 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları da yüzde 16,67 arttı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi.

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği eklendi. Aile ve çocuk yardımı ödeneğinin hesaplanmasında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

Bu artışlar neticesinde 2025 yılı temmuz dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle belirlendi:

ÜNVANLARDERECEOcak-Haziran 2025 (TL)Temmuz-Aralık 2025 (TL)
ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu)1/466.35876.659
MEMUR (Üniversite Mezunu)9/145.55552.617
UZMAN ÖĞRETMEN1/458.66367.766
ÖĞRETMEN1/452.93561.146
BAŞKOMİSER3/164.48174.490
POLİS MEMURU8/158.93868.084
UZMAN DOKTOR1/4109.154126.119
HEMŞİRE (Üniversite Mezunu)5/153.46561.759
MÜHENDİS1/467.69178.200
TEKNİSYEN (Lise Mezunu)11/147.22454.547
PROFESÖR1/496.374111.348
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ7/163.87773.792
VAİZ1/455.33263.916
AVUKAT1/463.63773.515
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