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Ekonomi

İstanbul Fuar Merkezi 5G hızlı internet altyapısına geçti

İstanbul Fuar Merkezi (İFM), 96 bin metrekarelik alanında özel 5G hızlı internet altyapısına geçen ilk fuar merkezi olarak dijitalleşmede yeni bir adım attı.

Gökhan Yıldız  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
İstanbul Fuar Merkezi 5G hızlı internet altyapısına geçti

İstanbul

İstanbul Ticaret Odasından (İTO) yapılan açıklamaya göre İFM, yeni nesil iletişim teknolojisiyle birlikte, katılımcı ve ziyaretçilere daha hızlı ve kesintisiz bir bağlantı deneyimi sunacak.

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Özellikle yüksek bant genişliği, ultra düşük gecikme süresi ve aynı anda binlerce cihazın sorunsuz bağlantı sağlayabilmesi, fuar organizasyonlarının dijital altyapı ihtiyaçlarını benzersiz bir şekilde karşılayacak. Katılımcılar ve ziyaretçilerin, üstün bağlantı kalitesiyle zenginleştirilmiş dijital deneyimler yaşaması amaçlanıyor.

Sadece fuar alanında değil, İFM bünyesindeki İFM Divan Toplantı Salonlarında kurulacak özel deneyim merkezinde de özel 5G altyapısı yakından incelenebilecek.

Üniversiteler, teknoparklar ve teknoloji odaklı girişimler, bu merkezde 5G teknolojisinin sunduğu olanakları uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı bulacak.

İFM, bu yatırımıyla birlikte Türkiye fuarcılığında dijitalleşmenin standartlarını yükseltmeyi hedefliyor. Özel 5G altyapısı ile artırılmış gerçeklik uygulamaları, canlı yayınlar, anlık veri analizleri ve akıllı yönlendirme sistemleri artık fuarların ayrılmaz bir parçası haline gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı ve İFM Fuarcılık Başkan Vekili Şekib Avdagiç, özel 5G altyapısına geçiş, yalnızca teknolojik bir yenilik değil, aynı zamanda katılımcılara ve iş ortaklarına sundukları hizmetin kalitesini artırmak için stratejik bir adım olduğunu açıkladı.

Avdagiç, "Dijital altyapımızı bu dönüşümle birlikte tamamen yenileyerek fuar deneyimini daha akıllı, daha hızlı ve daha verimli hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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